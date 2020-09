FRECHEIRINHA: GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO DEIXA MOTOCICLISTA MORTO NA BR 222

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um ônibus de passageiros deixou um jovem de 19 anos morto na madrugada deste sábado (05), na BR 222, próximo ao município de Frecheirinha. O acidente ocorreu por volta de 01h00 e a motocicleta ficou em chamas.





O condutor da moto foi identificado como Roni Sousa Lima, que residia em Frecheirinha. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Resgate e Corpo de Bombeiros estiveram no local. O corpo foi removido ao IML pelos profissionais da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)