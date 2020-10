Bolsonaro anuncia construção moradias populares no Maranhão

“Muitas ações para o desenvolvimento do estado do Maranhão”, diz ministro.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou, nesta quinta-feira (29), da solenidade de anúncio da retomada da construção de 218 moradias rurais no Maranhão.





As moradias rurais serão construídas nas seguintes cidades:





Setubinha – 39 unidades;

Maranhãozinho – 49 unidades;

São Luís – 80 unidades;

Bacabal – 50 unidades.





De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 870 pessoas serão beneficiadas com a construção das moradias.





“Muitas ações para o desenvolvimento do estado do Maranhão e do Brasil”, celebrou o ministro Rogério Marinho, em mensagem no Twitter.





Fonte: Renovamídia