Polícia caça bandidos que mataram o 15º motorista de aplicativo no Ceará em 2020

Policiais militares e civis persistem nas diligências na tentativa de capturar os assaltantes que mataram mais num motorista de aplicativo nas ruas de Fortaleza. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), na zona Sul da Capital. A vítima tentou escapar dos criminosos e foi executada com, pelo menos, cinco tiros.





O crime aconteceu na Rua Geógrafo Antônio Ribeiro, no bairro Cajazeiras. O motorista identificado como Jaris Rodrigues, 52 anos, morador do Dias Macedo, foi encontrado agonizante a poucos metros do seu veículo, Um Ônix preto de placas POD4D02 (CE). Quando as primeiras patrulhas da PM chegaram ao local já encontraram a vítima morta.





O veículo estava com a tampa do porta-malas aberta e, entre o corpo e o carro, ficaram os sapatos da vítima, indicando que Jaris tentou fugir dos assaltantes, mas recebeu tiros nas pernas e nas costas. Equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) fizeram os primeiros levantamentos no local e recolheram o corpo do motorista, que foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





Balanço





Com a morte de Jaris Rodrigues, subiu para 15 o número de motoristas de aplicativos assassinados no Ceará neste ano. A maioria dos casos foi caracterizada pelas autoridades como latrocínio (roubo seguido de morte). Veja, a seguir, a lista completa dos casos.





Motoristas de aplicativo mortos no Ceará em 2020:





01 – (19/01) – Maivison Victor Furtado Bentemuller, 35 (faca) – R. Adolfo Caminha/B. Moura Brasil (CAPITAL)





02 – (22/01) – Adriano de Sousa Araújo, 32 (bala) – Distrito de Penedo (MARANGUAPE)





03 – (22/03) – Marcelo do Monte Silva, 24 (bala) – R. São Francisco/B. Itambé 2 (CAUCAIA)





04 – (24/03) – José Marcelo da Silva, 31 (bala) – Rua dos Profissionais/B. Araturi (CAUCAIA)





05 – (21/03) – Joaquim Lopes de Paula Júnior, 31 (bala) – R. Maria Tomásia/Aldeota (CAPITAL)





06 – (26/03) – Antônio César dos Santos Félix, 37 (bala) – Avenida F/B. José Walter (CAPITAL)





07 – (03/04) – Antônio Márcio Teixeira Sousa Filho, 21 (bala) – BR-222/B. Tabapuá (CAUCAIA)





08 – (23/04) – William Lima de Sousa, 24 (bala) – Rua Abel Rocinha/B. Serrinha (CAPITAL)





09 – (24/04) – Francisco Renan Oliveira Aguiar, 26 (bala) – R. Paulo Lopes/D. Lustosa (CAPITAL)





10 – (02/05) – Marcelo Santos Brito, 38 (bala) – Av. Jóquei Clube/Henrique Jorge (CAPITAL)





11 – (11/05) – Francisco Alves do Carmo, 38 (bala) – R. Professora Heloísa Ferreira/Serrinha (CAPITAL)





12 – (18/05) – José César de Vasconcelos Pompílio, 46 (bala/pauladas) – Sede (SOBRAL)





13 – (12/08) – Alexandre Hadlic Fernandes, 32 (bala) – BR-116/Barrocão (ITAITINGA)





14 –(22/09) – Ozimar Almeida de Araújo (bala) – Avenida Central/B. Conjunto Ceará (CAPITAL)





15 – (29/10) – Jaris Rodrigues, 52 (bala) – Rua Geógrafo Antônio Ribeiro/Cajazeiras (CAPITAL).





(Fernando Ribeiro)