Homem faz live no Facebook sobre perigos das cobras e é picado no rosto ao vivo

Já imaginou ser picado no rosto por uma cobra? Pois foi o que aconteceu com um homem na Austrália. E, para piorar, a cena foi registrada em tempo real em uma live no Facebook . Tony Harrison, um apanhador de cobras da Austrália, estava fazendo uma transmissão ao vivo para desaconselhar o manuseio de cobras quando foi picado por uma píton-ametista.





Tony é conhecido por trabalhar com cobras na região de Gold Coast. De acordo com o Time24, ele estava mostrando, ao vivo, os motivos pelos quais as pessoas sem treinamento deveriam se manter longe dos animais. “Essas cobras são fora da média quando o assunto é temperamento. Elas são muito, muito bravas”, disse.





Ele começou a manusear o animal com a ajuda de um equipamento e depois a colocou em seu corpo. Foi aí que os internautas viram, na prática, os riscos do contato com o bicho. A cobra começou a se mover em direção ao rosto do homem e o atacou. Ele foi picado na lateral da face.





Recuperação





Logo após o ataque, o rosto do apanhador de cobras começou a sangrar e ele se mostrou constrangido com a situação. “Isso foi um pouco embaraçoso, não foi?”, disse Tony aos espectadores. Ele ainda completou: “Tenho que admitir, é a primeira vez que eu sou picado no rosto por alguma coisa”.





(Blog Fernando Ribeiro)