PRF inicia Operação Finados no Ceará com foco na segurança viária

Atividades iniciam à 0h de sexta-feira (30) e vão até às 23h59 de segunda-feira (2).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à 0h desta sexta-feira a Operação Finados em todo o Brasil. O foco da instituição durante a Operação será direcionado para ações que promovam a segurança viária para todos que vão transitar pelas rodovias federais. No Ceará, ações educativas e preventivas serão realizadas por todo estado.





A PRF buscará promover atitudes positivas e seguras no trânsito durante este feriadão. Para tanto, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres são convidados a se conscientizarem de que para terem um trânsito mais pacífico, medidas preventivas e atitudes seguras são necessárias.









Orientações para uma viagem segura





Os motoristas e motociclistas devem sempre respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da Polícia Rodoviária Federal para que todos tenham mais conforto e segurança no trânsito.





Uma atitude segura muito importante que o motociclista não deve esquecer é usar o capacete sempre que conduzir. O passageiro também não deve ignorar o uso do capacete. Sempre com a viseira baixa, quem usa a moto na rodovia evita que insetos, fumaça e poeira afetem sua visão.





A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.





Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.





Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo menos 30 metros do veículo.





O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível - esses itens fazem toda a diferença quando se quer dirigir tranquilo e com segurança.





Todo usuário da rodovia que visualizar focos de incêndios às margens das rodovias federais, pode alertar a PRF através do telefone 191.









Previsão de movimento





Os horários de maior movimento devem se concentrar no final da tarde e início da noite de sexta-feira, na manhã de sábado (31) e durante a tarde e a noite de segunda-feira.









Restrição de tráfego





Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes estarão impedidos de transitar em trechos de pista simples das 16 horas às 22 horas de sexta-feira, na manhã de sábado, das 6 horas às 12 horas e na tarde de segunda-feira, das 16 horas às 22 horas.









Resultados





A divulgação do balanço de acidentes registrados durante a Operação Finados 2020 está previsto para a tarde de terça-feira (3), não havendo a divulgação de parciais durante o feriado. Não haverá comparativo com o ano de 2019, pois não houve operação.





(PRF)