Brasil é o 2º país do mundo com maior número de curados da Covid

Levantamento realizado pela equipe de dados da Revista Ceará em parceria com a Revista Paulistana, mostra Brasil com 2 milhões de curados, atrás apenas dos Estados Unidos.





O levantamento realizado pelas duas equipes dos veículos, mostra o Brasil no ranking como 2º maior país do mundo em curados do coronavírus, com um total de 2.020.637 milhões de pessoas recuperadas da doença, de acordo com o portal do Ministério da Saúde.





O Brasil também já ultrapassou as 100 mil mortes causadas pelo vírus em território brasileiro. Apesar do alto número de curados, o Brasil ainda apresenta um alto número de infectados.





A contagem em tempo real, de acordo com informações retiradas do painel da universidade americana Johns Hopkins, mostra o Brasil atrás, apenas, dos Estados Unidos no ranking de recuperados, e bem à frente de países como China, Espanha, Itália e França.





(Revista Ceará)