Com câncer cerebral, detento foge por janela de hospital em Manaus

O detento Manoel Júnior Monteiro Bastos, apontado como líder do tráfico do bairro Coroado, fugiu do Hospital João Lúcio na manhã desta terça-feira (6).





O acusado estava internado na unidade, onde fazia tratamento contra um câncer cerebral há cerca de três meses e usou a janela do banheiro para deixar o prédio. Buscas estão sendo feitas nas imediações, mas até o momento, ele não foi encontrado.





Júnior estava preso no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT) e já havia escapado uma vez do presídio, quando houve uma fuga em massa no dia 12 de maio de 2018.





Na época, 35 presos deixaram o Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM II). Ele foi recapturado no mesmo mês, na avenida das Torres.





Manoel é considerado um detento de alta periculosidade, ele responde por roubo e homicídio e comandava o tráfico na rua Flávio Costa, no Coroado 2, na Zona Leste.





