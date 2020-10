COVARDIA: idosa é espancada com vassoura por neto bêbado que ela criou desde que era criança

Na noite do último domingo (04), uma idosa de 74 anos foi agredida dentro da sua casa por seu próprio neto. O jovem supostamente estava sob efeito de álcool. O fato o correu no Ramal do Calado, em Manacapuru interior do Amazonas.





O neto, supostamente estava embriagado chegou em casa e após se desentender com a avó passou a agredi-la verbalmente. A idosa com medo, saiu de casa, mas foi perseguida pelo suspeito, que passou a lhe desferir golpes no braço com um cabo de vassoura.





Para se livrar das agressões a aposentada se armou com um terçado pequeno e desferiu um golpe na altura do ombro do Neto, o que lhe fez parar as agressões. Vizinhos da vítima acionaram a polícia e “Geremias” foi preso por crime de lesão corporal grave.





Segundo a idosa, o neto que mora com ela desde que era criança, tem problemas com o álcool e quando bebe fica agressivo, e que além das agressões ele a ameaçou de morte e a ofendeu a chamando de p*t* velha, galinha dentre outras ofensas.





Geremias está preso à disposição da justiça e junto com o auto de prisão em flagrante a Polícia Civil encaminhado à justiça pedido de medida protetiva pra a vitima, pois é recorrente as ameaças de morte, ofensas e agressões por parte do neto.





Fonte: PORTAL CM