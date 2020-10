Mulher é agredida pelo amante em motel após atender ligação do marido e caso vai parar na delegacia

Vítima disse ter sido agredida após atender uma ligação do marido. Já o suspeito afirma que discussão começou quando as drogas acabaram.





Uma confusão registrada em um motel acabou virando caso de polícia no município de Andirá, Paraná. A ocorrência foi registrada na noite do sábado (24).





De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência e agressão registrada em um motel. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.





No local, a solicitante passou a relatar a equipe que mantém um relacionamento extraconjugal há três anos e, nesta data, estava com o amante no motel quando, ao receber uma ligação de seu marido, o homem ficou com ciúmes e lhe agrediu. Já em contato com o suspeito, este relatou que, na verdade, a confusão começou quando as drogas que consumiam acabaram, sendo que ele também havia sido agredido.





Frente aos fatos e devido a mulher apresentar hematomas, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.





