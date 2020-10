Alunos do Curso de Formação de Oficiais estão com bolsas atrasadas

Sem a ajuda de custo do governo, o risco de evasão dos alunos virou triste realidade.

Alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (CFO) denunciam que, mesmo com o retorno das aulas presenciais no último dia 13 de outubro (mais de um mês após autorização do governo no Decreto 33.736 de 05 de setembro de 2020), a bolsa remuneração está há dois meses atrasada.





Como não houve suspensão do Curso, mas somente uma interrupção das aulas, durante a pandemia foram pagas cinco parcelas das bolsas. Todavia, não foi autorizado o pagamento das bolsas referentes aos meses de agosto e de setembro, que deveriam ser pagas em setembro e outubro, respectivamente.





Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), edição do dia 12 de junho de 2020 , houve a realocação de dotações orçamentárias da Polícia Militar para atender as despesas com pagamento da bolsa de trabalho do Curso de Formação de Oficiais da PMCE, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Desse modo, existe orçamento disponível para o pagamento da bolsa dos alunos do CFO/PM.





Riscos de evasão





A situação de muitos alunos é alarmante e há grande risco de evasão dos alunos por carência de recursos, pois estes não podem trabalhar, já que a carga horária diária do Curso de Formação é exigente, e não possuem outros meios de assegurar sua subsistência e de sua família.





“Muitos alunos reclamam que estão com aluguéis atrasados e que a AESP/CE não disponibiliza alimentação, nem alojamento para alunos do CFO pernoitarem em suas estruturas. Portanto, o imploramos à sensibilidade e a ajuda do governador Camilo Santana para o comitê COGERF fazer a liberação dos auxílios financeiros, neste momento tão difícil que enfrentamos”, disse um dos alunos.





