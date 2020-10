Coroinha foi morto após criminosos associarem marca na sobrancelha a facção

O Ministério Público do Ceará (MPCE) concluiu que o coroinha Jefferson Brito Teixeira, de 14 anos, foi assassinado devido aos três cortes que tinha na sobrancelha. Os envolvidos no crime acreditaram que os cortes simbolizavam pertencimento a uma facção criminosa rival. Cinco homens foram denunciados por envolvimento na ação.





O homicídio aconteceu no dia 18 de agosto de 2020, na Barra do Ceará, em Fortaleza. A vítima caminhava pelo calçadão quando foi atacada. Laudo da Perícia Forense indicou que o adolescente foi atingido por três disparos na cabeça. Antes dos disparos, o garoto sofreu agressões com “chutes, socos, paus e pedras”.





De acordo com a denúncia, Robson Vasconcelos, David Hugo Bezerra da Silva, José Jorge Sousa Oliveira, Enzo Gabriel Jacaúna de Oliveira Xavier e Antônio Ivo do Nascimento Fernandes participaram da morte do coroinha na companhia de um um sexto envolvido, com menos de 18 anos. A Justiça cearense aceitou a denúncia contra os acusados.





A investigação não identificou o envolvimento de Jefferson em qualquer ato infracional ou vínculo com qualquer organização criminosa. O coroinha cortou a sobrancelha daquela forma porque gostava do estilo e havia se inspirado em funkeiros, segundo o Ministério Público.





