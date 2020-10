Mulher marca encontro com homem casado e apanha de chicote da esposa dele que apareceu no local

Uma ocorrência inusitada, foi registrada pela Polícia Civil de Alegrete Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (23). Uma mulher foi agredida a chicotadas no centro da cidade, após agendar encontro com um homem casado.





A polícia ficou sabendo do episódio, após a vítima ir até uma delegacia da cidade, para formalizar o registro policial de agressão. Ela teria sofrido sérias lesões nas costas em função dos golpes que recebeu.





Ela afirma ter marcado encontro com um homem, no centro da cidade. Para sua surpresa, quem apareceu foi a companheira do rapaz, com relho na mão.





A agressora estaria acompanhada de outras duas amigas, que observaram tudo de dentro de um carro. A vítima não revidou das agressões, mas manifestou o desejo de representar judicialmente contra a agressora.





(CNET)