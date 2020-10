Boi foge de fazenda, fere pessoas e é morto a tiros de fuzil pela PM

Na tentativa de conter o animal, um mototaxista foi atacado pelo animal e ficou ferido.

Um boi que fugiu de uma fazenda foi sacrificado com tiros de fuzil pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (27) no centro da cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Na tentativa de conter o animal, um mototaxista foi ferido pelo animal.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e tentou ajudar na contenção do animal, mas também não conseguiram.





O proprietário preocupado, temendo que o animal machucasse mais pessoas, ordenou o sacrifício do animal.





De acordo com a Polícia Militar, foram realizadas inúmeras tentativas frustradas de recapturar o animal.





