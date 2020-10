“Operação Mensalinho” mobiliza Polícia para coibir troca de votos por empregos

Cerca de 60 policiais civis participam nesta terça-feira (27) de uma mega operação do Ministério Público Estadual (MPE) em três Municípios da Região Norte do Estado. O objetivo é investigar denúncias de que oito vereadores e candidatos à reeleição da cidade de Pacujá (a 285Km de Fortaleza) estariam aprovando projetos do Executivo em troca de vaga de empregos.





O MP junto com a Polícia Civil realiza o cumprimento de mandados judiciais de buscas e apreensões nos Municípios de Pacujá, Graça e Mucambo. Trata-se da “Operação Mensalinho”, que tem na mira os oito vereadores e candidatos e reeleição.





Há indícios também de troca de votos por combustíveis em postos instalados nos três municípios. Nessa operação estão sendo empregadas 15 equipes da Polícia Civil.





Os nomes dos políticos investigados não foram, ainda, divulgados pelas autoridades.





Fonte: Fernando Ribeiro