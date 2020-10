PF flagra uso da máquina da Prefeitura de Juazeiro para compra de votos

Tratores da Prefeitura construíam uma estrada particular em troca de votos.

Agentes da Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro do Norte, no Cariri (a 528Km de Fortaleza), estão investigado um crime eleitoral através da compra de votos com o uso de equipamentos e pessoal da Prefeitura daquele Município. O prefeito Arnon Bezerra deverá ser intimado nas próximas horas para dar explicações à PF e ao Ministério Público Eleitoral.





O fato veio à tona inicialmente quando a Polícia Militar, através do seu Comando de Polícia do Meio Ambiente (CPMA), foi acionada para averiguar a denúncia de que tratores da Prefeitura Municipal de Juazeiro estariam sendo usados numa obra particular em troca de votos. Os PMs se deslocaram à localidade de Sítio Cachoeirinha, na zona rural, e comprovaram a veracidade da denúncia.





Várias máquinas da Prefeitura – Uma moto-niveladora, uma caçamba e outros equipamentos – estavam sendo usadas na construção de uma estrada vicinal em um terreno particular. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos. O fato foi imediatamente comunicado ao Ministério Público Eleitoral em Juazeiro, que requisitou a ação da PF. Os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional da PF para o início das investigações.





De acordo com a Nota Oficial divulgada nesta manhã de sábado (31) pela PF em Juazeiro do Norte, além dos tratores da Prefeitura Municipal, os agentes apreenderam no local “santinhos” de candidatos dentro das cabines dos tratores.





Os acusados (nomes não revelados) foram autuados em flagrante. Por determinação do Ministério Público Eleitoral, todos foram enquadrados no artigo 299 do Código Eleitoral pelo crime de “compra de votos”.





A investigação agora será aprofundada pela PF e pelo MP-Eleitoral de Juazeiro do Norte.





Veja a seguir, a Nota Oficial da Polícia Federal sobre o fato:





“Juazeiro do Norte/CE – A PF apreendeu nesta sexta-feira (30/10) máquinas do PAC pertencentes a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte que estavam trabalhando na construção de uma estrada vicinal em um terreno particular na localidade do sítio Cachoeirinha, Juazeiro do Norte.





A Polícia Militar foi acionada e conduziu máquinas e funcionários envolvidos para a delegacia da PF em Juazeiro. Foram encontrados santinhos de candidatos dentro dos maquinários apreendidos. Os fatos foram relatados ao Ministério Público Eleitoral que determinou o enquadramento no crime eleitoral de captação ilícita de sufrágio, a popular “compra de votos”, inscrito no artigo 299 do Código Eleitoral, que prevê penas de até quatro anos de reclusão e abertura de inquérito policial. As investigações prosseguem para a apuração dos fatos.”





Fonte: Fernando Ribeiro