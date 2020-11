POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITOS DE HOMICÍDIOS EM SOBRAL

Uma investigação coordenada pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou nas prisões de dois homens suspeitos de envolvimentos em homicídios, ocorridos em junho e outubro deste ano, ambos na cidade de Sobral – região pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. As capturas ocorreram na manhã e na tarde dessa terça-feira (17), por força de mandados de prisão preventiva e temporária.





As investigações iniciaram, após o acionamento da Polícia Civil acerca do primeiro homicídio, ocorrido no dia 3 de junho deste ano. Na ocasião, Mailson do Nascimento Sousa (29), com antecedentes criminais por lesão corporal, roubo e contravenção penal, foi morto por disparos de arma de fogo, no bairro Paraíso das Flores, em Sobral. Diante do que foi colhido na cena do crime, os agentes conseguiram identificar e capturar Francisco Webert Paula Gregório Moura (21), com antecedentes criminais por roubo. O suspeito foi preso por força de um mandado de prisão preventiva. Ele foi localizado em sua residência, situada no mesmo bairro onde ocorreu o crime.





Já o mandado de prisão temporária foi cumprido em desfavor de Francisco Ronaldo de Oliveira Sousa (30), com antecedentes por danos morais. Ronaldo, conhecido por “Patão, é apontado como executor do homicídio ocorrido em 14 de outubro, que vitimou Jordel Nascimento de Albuquerque (25), com antecedentes por homicídios consumado e tentado, e lesão corporal. Na ocasião, Jordel foi atingindo por disparos de arma de fogo, em uma construção civil, no bairro Renato Parente.





Patão foi capturado no bairro Caiçara. No momento da prisão, o homem estava em posse de uma quantidade de maconha. Além do cumprimento do mandado por homicídio, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de drogas foi lavrado contra ele. Agora, ambos estão à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99261-3471 da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.