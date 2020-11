UNINTA começa a ofertar Serviço de Psicologia Aplicada para a comunidade a partir de quarta-feira, 18

A partir desta quarta-feira, 18 de novembro, o Centro Universitário Inta (UNINTA) passa a ofertar de forma gratuita o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA). A iniciativa busca promover a saúde mental através de atendimentos psicológicos para crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos.





O SPA contará com estagiários do curso de Psicologia, supervisionados por professores experientes na teoria e prática, além do acompanhamento direto de dois psicólogos, sendo um responsável acadêmico e outro responsável técnico. O funcionamento será de segunda a quinta-feira, nos turnos manhã e noite, e na sexta-feira, nos turnos manhã e tarde.





Para agendamentos de consultas, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (88) 99209-2178. O serviço está localizado na Rua Dr. Arimatéia Monte e Silva, 317, atrás do Centro de Convenções, em Sobral.