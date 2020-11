Campeão mundial de MMA, Minotauro passa mal em praia do Ceará e é internado em Sobral

O campeão mundial de MMA (UFC e Pride), Antonio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, de 44 anos, passou mal na praia de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara e foi encaminhado para o Hospital Regional Norte, em Sobral.





Segundo apuração da reportagem, Minotauro se sentiu mal ainda na terça-feira (17) e foi levado de ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Após atendimentos iniciais com soro e oxigênio, foi encaminhado para Sobral. Após novos atendimentos, o ex-lutador foi liberado para ser consultado por médico particular em Fortaleza. Ele conduzido de ambulância no início desta tarde.





Ainda não há confirmações oficiais sobre a causa do atendimento mas, segundo informações apuradas, Minotauro tinha sintomas gripais e o protocolo de Covid-19 foi adotado pelas unidades médicas.





Kitetrip no Ceará





Minotauro já estava há alguns dias no litoral cearense e piauiense, praticando kitesurfe. Nesta época do ano, atletas de todos os lugares do mundo visitam as praias do Ceará para a prática do esporte.





