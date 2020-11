Ataque de abelhas italianas fere homem e mata cavalo e galinhas em Juazeiro do Norte

Um cavalo e algumas galinhas morreram, no início da tarde desta terça-feira (17), em um ataque de abelhas italianas, no quintal de uma casa, localizada no sítio Junco, em Juazeiro do Norte. Um homem de 46 anos também ficou ferido e precisou de atendimento médico. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as abelhas italianas estavam em uma mangueira, que fica na residência.





Conforme a equipe que atendeu a ocorrência, o cavalo estava em um cercado no momento do ataque e não conseguiu sair. Uma senhora que estava próximo foi retirada do local e, logo após, a área foi isolada. O Corpo de Bombeiros informou ainda que fará a remoção das abelhas italianas do local.





Em caso de ataque, as pessoas devem acionar os bombeiros. “As pessoas não devem se aproximar das abelhas, precisam ligar para o Corpo de Bombeiros informando a situação e a gente vai ao local verificar e, se for o caso, nós eliminamos o risco, isolamos o local e orientamos as pessoas a buscarem um posto de saúde para se tratar caso tenham sido atacadas”, afirma o tenente Ailton Lima.





Ainda segundo Lima, algumas medidas podem ser tomadas caso um enxame seja visualizado. “Evitar barulhos, porque atrai as abelhas. Se for à noite, evitar acender luzes e verificar onde está o enxame. Se ver o enxame, evita a área, isola, para que as pessoas não fiquem feridas”, explica.





