São Paulo goleia o Flamengo em grande jogo no Maracanã

Goleiro dá assistência e pega dois pênaltis, time de Diniz se impõe em campo e conquista grande resultado em duelo de favoritos ao título.





Resumão









Um jogo de tirar o fôlego na tarde deste domingo no Maracanã - candidato a melhor do campeonato. E venceu o time mais eficiente. Em tarde iluminada de Tiago Volpi com duas defesas de pênalti e uma assistência, o São Paulo não tomou conhecimento do atual campeão brasileiro e fez 4 a 1 com gols de Tchê Tchê, Brenner, Reinaldo e Luciano. Pedro fez o de honra do Flamengo. Assista aos melhores momentos:









ILUMINADO





Tiago Volpi deixou o Maracanã como grande nome da goleada do São Paulo. O goleiro fechou o gol nas cobranças de pênalti de Bruno Henrique e Pedro. No segundo tempo, ainda foi coroado com uma assistência no lançamento para Luciano, que fechou a goleada.









FIM DE INVENCIBILIDADE





O Flamengo não sabia o que era perder havia 12 jogos. A última derrota foi para o Del Valle, o 5 a 0 no dia 17 de setembro. O resultado deste domingo não só é pesado pela vantagem do time de Diniz, mas também pela oportunidade não aproveitada de assumir a liderança do Brasileirão.









OS 90 MINUTOS





O cartão de visita dos donos da casa veio logo aos cinco minutos com Pedro, que abriu o marcador após escorada de Vitinho e batida consciente da entrada da área. O São Paulo, rapidamente, respondeu com Tchê Tchê, aproveitando sobra e deslocando Hugo Souza. O Flamengo por pouco não retomou o comando do placar em pênalti de Diego Costa em Everton Ribeiro, marcado após revisão no VAR, mas Bruno Henrique parou em Volpi. O castigo veio antes do intervalo, com Brenner, letal após cruzamento de Reinaldo e falha de Gustavo Henrique.





A segunda etapa foi inteiramente do São Paulo. Com muita pressão desde o início, os visitantes ampliaram após pênalti de Gustavo Henrique em Bruno Alves (marcado após revisão do VAR) e cobrança perfeita de Reinaldo. Ainda restou tempo para Volpi brilhar: o goleiro parou Pedro em penalidade de Daniel Alves em Gerson e ainda deu assistência para Luciano fechar o marcador: 4 a 1.





PANORAMA





O São Paulo tem três jogos a menos e já sonha com a liderança do Brasileirão. Na quarta, vira a chave para a Sul-Americana, no jogo de volta contra o Lanus.





O Flamengo fica estacionado com 35 pontos. Também na quarta, o time de Dome recebe o Atlético-PR no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.





Fonte: Globo Esporte