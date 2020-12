SOBRAL - DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a existência de um poste com a luz apagada na rua Maria Catunda, no bairro Renato Parente.

Veja a denúncia:

"Boa noite! Peço-lhe ajuda para divulgar este poste que está com a luz apagada há quase dois meses aqui em nosso Bairro, já ligamos para a prefeitura várias vezes, mas a prefeitura alega pertencer ao condomínio novo a qual estão construindo em nosso Bairro, sendo quê o poste já tinha antes da construtora, já informações repassadas que alguém do condomínio foi mexer no poste por causa da internet, enfim fica esse jogo de empurra e nós da rua MARIA CATUNDA sofremos com a escuridão, nos ajude a compartilhar ver se algum responsável pelo o mesmo tome alguma providência.