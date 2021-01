MOTORISTA MORRE APÓS PERDER CONTROLE DA DIREÇÃO E CAPOTAR NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO

Um motorista de um veículo Ford Fiesta de placa OHZ 0253, morreu após perder o controle do carro e capotar na zona rural de São Benedito. O acidente aconteceu na tarde do domingo (10), na rodovia que liga os municípios de São Benedito a Guaraciaba do Norte (CE 187, KM 190).





O condutor do Ford Fiesta de placa OHZ 0253 foi identificado como Alexsandro Braz de Almeida, o qual tinha 43 anos e morreu no local do acidente.





Equipes da Polícia Militar estiveram no local até a chegada dos profissionais da Perícia forense que removeram o corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)