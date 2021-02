Aberta seleção de estágio não obrigatório remunerado para estudantes dos cursos de Direito e Administração da FAL

Está aberta a seleção de estudantes dos cursos de Direito e Administração da Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) para estágio não obrigatório remunerado. São 14 vagas com bolsa mensal de R$ 1.100,00. As inscrições ficam disponíveis até o dia 19 de fevereiro, através de formulário online. [ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf24a-GlXwbB35F2wFKATPQV9xMZt6h6sB44OARKWdUaCT_1g/viewform





O estágio terá duração de 12 meses, com jornada de 6 horas diárias, no período da manhã ou tarde, e deverá ser cumprido na secretaria do UNINTA EaD, no Jordão. Para participar, o acadêmico deve estar regularmente matriculado, a partir do 5º semestre. O estagiário realizará atividades burocráticas, sob supervisão de um gestor.





O resultado estará disponível no dia 18 de fevereiro e as atividades deverão começar já no dia 22 deste mês. Mais informações estão disponíveis no edital. [ https://drive.google.com/file/d/13GzlXtF_s9U_LEXtpf2wdK6QRq82RcL6/view