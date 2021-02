Morre aos 86 anos, o ex-prefeito de Hidrolândia Walter Marinho

Faleceu na manhã desta quarta-feira (17), aos 86 anos, o ex-prefeito de Hidrolândia Francisco Walter Lima Marinho.

Considerado uma das maiores lideranças políticas daquele município, Walter Marinho foi prefeito por dois mandatos: 1983 a 1989 e 1993 a 1997, período em que foram construídas as escolas Adail Freitas e outra que leva o seu nome, além de praças, quadra poliesportiva e reforma do Hospital Municipal.





Em sua gestão, colocou Hidrolândia no cenário nacional, inclusive com uma reportagem em uma revista paulista pela construção da Praça da Matriz, na época considerada a mais bonita do Brasil e que até hoje é o cartão postal da cidade. Sua gestão também foi marcada por significativos avanços em áreas como saúde, habitação, educação, cultural e no desenvolvimento social.





A prefeita Iris Martins emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do político.





Colaborou com a biografia, professora Fátima Chaves.