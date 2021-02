Polícia Civil prende 15 pessoas em operação que localizou 600 kg de drogas

Ação conjunta da Polícia Civil do Ceará e do Pará resultou na detenção de um líder de facção criminosa.





A Operação Guilhotina, que resultou na apreensão de 600 kg de drogas e R$ 25 mil, conseguiu prender, ao todo, 15 pessoas, conforme anunciou a Polícia Civil nesta quarta-feira (17). Entre os detidos, o chefe de uma facção criminosa com atuação no Ceará.





Para chegar aos suspeitos, uma ação conjunta foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pela Polícia Civil do Pará.





Em Belém, na capital paraense, foram cumpridos três mandados de prisão de integrantes de uma mesma organização criminosa. O trio estava hospedado em um apartamento de luxo, onde a Polícia encontrou drogas, crack e cocaína.





Já o carregamento com 600 kg de drogas, entre cocaína e craque, foi localizado na cidade de Benevides, na Região Metropolitana de Belém.





O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, afirmou que as investigações começaram ainda no segundo semestre do ano passado. "A ideia da Draco é tentar mapear e tirar de circulação os líderes desses grupos criminosos".





(Diário do Nordeste)