ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA BR222, EM FORQUILHA

Na tarde desta quarta-feira (17), um caminhão Mercedes Benz capotou na curva do "Bigode", na BR222, em Forquilha. Infelizmente, o motorista morreu no local e o ajudante do motorista foi socorrido para o hospital Santa Casa.

A PRF e PM estiveram no local do sinistro, realizando os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado para ser periciado no IML de Sobral.

A vítima fatal foi identificada como José Júnior, 58 anos.

As causas do acidente são desconhecidas.