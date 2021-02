SOBRAL - DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

"Gostaria de esclarecer que as escolas municipais de Sobral apenas estão preocupados em dar aulas online, sem sequer preocupar se os alunos tem celular, computador para assistirem as aulas. Passando todos os dias atividades (tds) com várias questões. Minha indignação é que nesse período é difícil os pais estarem pagando impressões . Estamos vivendo um momento difícil!