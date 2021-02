Passagem de nível causa acidentes na rua Othon de Alencar

A passagem de nível é transversal à via e quando chove fica escorregadia, tendo sido causa de vários acidentes com motoqueiros.

Na manhã desta terça-feira (16), por volta das 9h30, um casal que transitava de moto pela rua Othon de Alencar no bairro Pedrinhas, ao cruzar a passagem de nível do trecho, escorregou e acabou caindo e, no acidente, o rapaz que pilotava a moto fraturou a perna. Uma viatura da Polícia Militar que passava no momento socorreu as vítima e ficou orientando o trânsito enquanto aguardava a Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.





A moça da garupa não se feriu, mas estava muito nervosa vendo a situação de seu companheiro. A passagem de nível, fica próximo ao chamado “inferninho”, e tem causado vários acidentes com motoqueiros ao cruzar a linha férrea.





O tenente da Polícia Militar Robério Elias disse ao Portal Paraíso que passava na via quando se deparou com o casal caído. “O trilho fica transversal e se o motoqueiro não souber cruzar a passagem de nível, escorrega. O rapaz vinha com a moça e provavelmente no acidente machucou a perna direita. Já acionamos o SAMU e estamos aguardando o socorro. Esse não foi o primeiro acidente de hoje ficamos sabendo que já houve outros”.





A Guarda Municipal, quando chegou ao local, isolou uma das vias até a chegada do socorro médico.





(Portal Paraíso / Edwalcyr Santos)