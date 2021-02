Concurso do IBGE é lançado com mais de 204 mil vagas; salários passam de R$ 2 mil

Seleção oferta 204.307 vagas temporárias para três cargos: Recenseador, Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor.





O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (18), edital para concurso público com 204.307 vagas temporárias. A seleção oferta oportunidades para Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e recenseador. Os salários podem chegar a R$ 2.558.





Distribuição de vagas





- Recenseador - o cargo exige o nível fundamental do candidato para 25 horas semanais. A remuneração mensal será por produção, calculada por setor censitário, tipo de questionário, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. O candidato poderá simular valores de remuneração por meio de link disponível no endereço do Cebraspe . São 181.898 vagas.





- Agente Censitário Municipal - são 5.450 vagas com ganhos mensais de R$ 2.100, além de R$ 458 de vale-alimentação;





- Agente Censitário Supervisor - o certame oferta 16.959 vagas com remuneração de R$ 1.700 e auxílio-alimentação de 2.158





A carga de trabalho é de 40 horas semanais. Os contratos terão duração de até cinco meses.









Inscrições





O prazo para cadastros varia conforme o cargo escolhido. Para agentes censitários (supervidor e municipal), as inscrições serão aceitas a partir das 10h desta sexta-feira (19) até as 23h59 do dia 15 de março. A taxa custa R$ 39,49.





Para o cargo de recenseador, a inscrição abre às 10 do dia 23 de fevereiro e segue até as 23h59 o dia 19 de março. O cadastro custa R$ 25,77.





Provas





Agentes - 60 questões





10 de Língua Portuguesa

10 de Raciocínio Lógico Quantitativo

5 de Ética no Serviço Público

15 de Noções de Administração/Situações Gerenciais

20 Conhecimentos técnicos





Recenseador - 50 questões





10 de Língua Portuguesa

5 de Ética no Serviço Público

10 de Matemática

25 de Conhecimentos técnicos