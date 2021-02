DESCASO: Terreno baldio causa transtorno a moradores do bairro Expectativa

A preocupação de quem mora próximo ao imóvel é com possibilidade da proliferação de doenças causadas por ratos e mosquitos da dengue.





Um terreno baldio localizado no cruzamento da rua Dr. José Gerardo Frota Parente com a travessa Bangu, bairro Expectativa, está servindo para acumular lixo e água da chuva, preocupando os moradores das residências próximas ao imóvel. O terreno é de propriedade particular e não tem muros. O lixo acumulado é composto de restos de objetos domésticos, sacos plásticos e entulhos de construção, que provocam incômodo mau cheiro.





Maria Creuza, que mora próximo ao terreno, disse que se preocupa com as doenças que podem aparecer por causa do lixo e da água acumulados. “Eu acho errado colocar lixo no terreno porque atrai ratos e outros insetos, e me preocupo com as crianças que podem pegar doenças”, disse.





O Vereador Thiago Ramos, que mora próximo ao imóvel, disse ao Portal Paraíso que o problema existe há muitos anos e atrapalha o dia a dia das pessoas. “A Prefeitura faz sua parte, a cada 15 dias faz a limpeza do local. Eu tenho cobrado uma solução definitiva, inclusive, levei o problema para a Tribuna da Câmara, mas infelizmente o Poder Executivo não tem tomado providências. Lamentavelmente a comunidade não tem feito sua parte e continua colocando lixo. O acúmulo de água é devido à máquina que a cada limpeza vai aprofundando o terreno sem ter para onde a água escoar”.





O vereador disse ainda que já sugeriu o cumprimento da Lei aprovada pela Câmara que obrigado quem é dono de terreno murar dentro do prazo determinado pela Prefeitura. A outra sugestão dada pelo edil e aprovada na Câmara é a construção de uma Estação da Juventude. Mas até agora, segundo ele, não foi atendida.





(Portal Paraíso / Edwalcyr Santos)