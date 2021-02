PM atira e mata colega dentro de viatura após discussão

O policial militar Elias Postanovski atirou e matou o colega de batalhão Lecio Tadeu dos Santos, de 42 anos, após uma discussão. O crime aconteceu dentro da viatura em que os dois estavam, na noite desta quinta-feira (4), em Curitiba.





De acordo com outro policial que também estava na viatura no momento do disparo, o motivo da discussão foi a maneira com que Lecio estava dirigindo. Nervoso, Lecio estacionou o carro e iniciou uma briga com Elias, que estava no banco de trás. Durante a briga, Elias disparou contra o colega.





Postanovski contou ao policial que testemunhou o crime que já vinha se desentendendo com a vítima há algum tempo.





– Infelizmente, uma situação de desinteligência – disse a testemunha.





Elias Postanovski foi preso em flagrante. Ele está aguardando julgamento no Presídio do Batalhão Policial de Curitiba.





