PREFEITO DE COREAÚ DECRETA LOCKDOWN, MAS LIBERA FEIRA LIVRE NO CENTRO DA CIDADE; VÍDEO

Moradores do município de Coreaú estão revoltados com a atitude do Prefeito, ou seja, o chefe do executivo assinou o Decreto 007/2021, que dispõe sobre isolamento rígido e estabelece medidas preventivas para evitar a disseminação do coronavírus no município. No entanto, o comércio foi fechado, mas uma feira livre no centro da cidade foi liberada, causando bastante aglomeração, revoltando os comerciantes que tiveram suas portas fechadas por força do decreto.

