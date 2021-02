A MATANÇA EM SOBRAL NÃO PARA! JÁ SÃO 13 HOMICÍDIOS DOLOSOS EM 2021

Na madrugada deste sábado (6), um homicídio a bala foi registrado no bairro Dom Expedito.

De acordo com as primeiras informações, um homem de aproximadamente 32 anos foi executado com vários tiros na cabeça, após ter sido abordado por dois homens que ocupavam uma moto. A vítima morreu no local.





As Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime, realizando os procedimentos de praxe.





Sobral já registra 13 homicídios dolosos no corrente ano.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para apurar a autoria e a motivação do crime.