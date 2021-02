OPERAÇÃO DEFLAGRADA POR PM'S DO RAIO DE CAMOCIM APREENDE MAIS DE 1 KG DE DROGAS E PRENDE DUPLA ACUSADA DE TRÁFICO NA ZONA RURAL

Mais uma operação deflagrada pela Polícia Militar exitosa em nossa região. Dessa vez os pm‘s do Raio de Camocim apreenderam uma boa quantidade em drogas e prenderam uma dupla sob a acusação de tráfico de drogas na zona rural de Camocim.





De acordo com as informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h junto a PM, há dias populares denunciavam que um indivíduo identificado como Francisco Jhonatas de Carvalho, 19 anos, vulgo “Nem”, estaria traficando na localidade de Vila Nova, em Camocim.





Diante das denúncias equipes do Raio foram à dita localidade e então conseguiram abordar Nem. Com ele os raianos apreenderam 13 trouxas de maconha e uma quantia em dinheiro. Para os pm’s o acusado teria confessado que realmente estaria traficando. Na residência de Nem os pm’s apreenderam mais de um quilo de drogas entre maconha e cocaína. Ainda de acordo com que nos informou a PM, Nem teria dito que a droga pertenceria a um indivíduo identificado como Francisco Vagno de Sousa Coelho, de 30 anos, residente na localidade de Buritim zona rural de Camocim. Os raianos foram ao endereço de Vagno e lá apreenderam mais uma pequena quantidade de maconha e dinheiro. Diante dos flagrantes os pm’s conduziram a dupla para a DPC de Camocim onde o delegado plantonista resolveu autuá-los em flagrante por crime de tráfico de drogas, sendo os mesmos recolhidos ao presídio de Granja.





(Camocim Polícia 24h)