POLICIAIS DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE SOBRAL EM AÇÃO!

Depois de intensa investigação realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, com o intuito de localizar o foragido FRANCISCO EDISON MIRANDA DA SILVA (48 anos) acusado de praticar estupro de vulnerável contra sua neta de 11 anos de idade, fato ocorrido em Sobral. os investigadores lograram êxito no final da tarde do dia 16/02/2021. Segundo a Delegada, Dra. Adriana Savi, o crime ocorria desde quando a infante tinha 6 anos de idade.





A prisão ocorreu em Fortaleza, no bairro Curió, onde a DDM contou com o apoio do 1⁰DP. O preso encontra-se na penitenciária de Sobral à disposição da Justiça.