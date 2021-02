URGENTE: Camilo anuncia toque de recolher a partir de 22 horas e suspende aulas presenciais

O governador Camilo Santana (PT) anunciou toque de recolher a partir de 22 horas até as 5 horas do dia seguinte por dez dias. Espaços públicos fecharão às 17 horas. Aulas presenciais em escolas e universidades estão suspensas também por dez dias. As medidas começam a vigorar a partir desta quinta-feira, 18, e seguem até o dia 28 de fevereiro. A exceção é para as escolas públicas e privadas, que terão funcionamento presencial suspenso a partir de sexta-feira, 19.





O novo decreto mantém comércio fechando às 20 horas na semana, e às 17 horas no fim de semana. Restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação fora do lar continuam com funcionamento ate as 15 horas nos fins de semana.





As barreiras sanitárias de Fortaleza, instaladas para o período do Carnaval, continuam em funcionamento. O Executivo estadual ainda recomendará que municípios do Interior também instalem barreiras, para controlar a circulação intermunicipal no Ceará.





O governador abriu a live destacando o crescimento dos números de pessoas na rede hospitalar, em UTIs, enfermarias e UPAs. No caso dos leitos de UTI, por exemplo, o número de pessoas internadas quase triplicou entre os dias 18 de janeiro e esta quarta-feira, 17 de fevereiro: os pacientes passaram de 226 para 652 em todo o Estado.





Até esta quarta-feira, 17, estava em vigor o decreto de Carnaval, que restringia o horário de funcionamento de comércio e serviços não essenciais até as 20 horas durante a semana, e às 15 horas nos fins de semana.





Cinco hospitais de Fortaleza estão com 100% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados por pacientes com Covid-19. A média geral de ocupação do leitos de UTI da Capital é de 89,56%.





Mais informações em instantes