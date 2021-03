SUSPEITOS DE MATAR UM HOMEM E BALEAR OUTRO, SÃO PRESOS DURANTE AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem de 20 anos foi morto a tiros em um imóvel localizado no bairro Caranguejo em Viçosa do Ceará. O crime ocorreu na madrugada do domingo (28). Na ação criminosa outro homem foi baleado e conduzido ao hospital local.





A vítima fatal foi identificada como João Victor Alves da Silva, que havia completado 20 anos no dia anterior. Após diligências realizadas pela equipe do Destacamento local, um suspeito foi preso e um revólver calibre 38 foi apreendido.





Dando sequência as diligências, mais dois homens suspeitos de participação no crime foram presos no final da tarde do mesmo dia e conduzidos à Delegacia de Tianguá. Ambos já tem antecedentes criminais por roubo e foram autuados por crime de homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)