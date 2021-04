Barco com três corpos é encontrado à deriva no litoral de Fortaleza

Na embarcação, estavam os corpos de duas pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino.





Uma embarcação com três corpos foi achada à deriva em alto-mar, na altura do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (1º). A Marinha do Brasil foi ao local para o resgate.





Segundo fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste, o barco foi achado por um grupo de pescadores, que acionou a Marinha para a ocorrência. Um navio rebocador da instituição foi ao local realizar o resgate dos três corpos, que estavam em estado de decomposição. Os cadáveres, conforme os relatos, foram içados e colocados em um freezer para a realização de perícia.





Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local.





Segundo a Pefoce, em nota, duas pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino foram achadas na ocorrência. Uma equipe do Núcleo de Perícia Externa (Nupex) da instituição esteve no porto, para onde a embarcação foi levada, "realizando os levantamentos iniciais para subsidiar a investigação do caso".





O Diário do Nordeste questionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Marinha do Brasil e a Polícia Federal (PF) sobre o caso e aguarda respostas.





(DN)