Casal de idosos recebe alta hospitalar após 13 dias internados no Hospital Dr. Estevam, em Sobral

Vivendo juntos há mais de 60 anos, Francisco Edmar Ferreira, 87, e Rita Diniz Ferreira, 80, ficaram internados durante 13 dias na enfermaria do Hospital Dr Estevam em decorrência do novo coronavírus. Após o período, o casal recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (31/03) e retornaram para o município de origem, Alcântaras.





Com o cuidado e o carinho de muitos anos, seu Edmar todos os dias pedia para ver sua esposa. "Sempre que eu chegava pela manhã para fazer as visitas, ele me pedia: 'doutora, deixa eu ver minha velhinha'. Aí eu tirava ele do quarto e levava até onde estava a dona Rita. Era sempre uma cena maravilhosa", relatou a fisioterapeuta Eridan Martins, que afirmou notar uma melhora considerável do casal após ficarem juntos na mesma enfermaria.









HISTÓRIA





Após uma das filhas do casal ser internada, em decorrência da Covid-19, e receber alta, dona Rita deu entrada no hospital e ocupou a mesma vaga da filha. Poucos dias depois, seu Edmar também foi hospitalizado.





