Ex-prefeito é preso por não pagar pensão alimentícia a filha no Piauí

O ex-prefeito João Gomes, da cidade de Sigefredo Pacheco, Norte do Piauí, foi preso na tarde desta quinta-feira (1º/04), por não pagar há sete anos a pensão alimentícia de uma filha fruto de uma relação extraconjugal. As informações são do Em Foco.





Segundo o Cabo Hagson, o Grupamento de Polícia Militar em cumprimento do mandato, encaminhou o ex-prefeito até a própria residência durante a abordagem.





"Abordamos ele nas imediações de sua residência. Fizemos o acompanhamento do mesmo até seu domicílio, e ele assinou e tomou conhecimento do conteúdo e das obrigações referente ao Mandato de Prisão", informou o militar.





Segundo informações obtidas pelo Em Foco, a criança tem 11 anos e reside em São Paulo com a mãe, que é natural de Sigefredo. Não se sabe ao certo o valor do débito, mas há informações de que o ex-prefeito não fazia o pagamento há cerca de 7 anos.





João Gomes é casado com Toinha Gomes que foi candidata apoiada por ele na última eleição municipal e perdeu para o atual prefeito Murilo Bandeira. Com Toinha, o ex-prefeito tem dois filhos maiores.





Por conta da pandemia, João Gomes deverá cumprir prisão domiciliar.