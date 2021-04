Já há alguns dias, periodicamente muros e paredes no município de Groaíras têm amanhecido com pichações, com "recados" e "salves". Algumas pichações são assinadas por GDE e outras CV.





Na madrugada desta quinta-feira, 01, nem a casa do prefeito da cidade escapou.





O estado precisa dar uma resposta a essas ações de facções em uma cidade tão pequena. O efetivo policial é insuficiente. Confira o vídeo!

Fonte: Blog Tiro e Queda Notícias