Leilão virtual do Detran-CE com 498 lotes de veículos ocorrerá dias 20 e 21 de maio

Nesta quarta-feira (19) já é possível realizar a visitação presencial até às 17h; dentre as ofertas estão carros, motocicletas e modelos de sucatas.





Variados modelos de carros, motocicletas e sucatas serão ofertados em leilão público e virtual do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) a partir das 10h de amanhã (20), seguindo até sexta-feira (21). Ao todo, o evento concentra 498 lotes, com lances iniciais de R$ 300 para motos, R$ 3 mil para automóveis e R$ 50 para sucatas.





A visita presencial pode ser realizada nesta quarta-feira (19), das 8h às 17h, na sede da Montenegro Leilões, no bairro Castelão. Apesar de ser aberta ao público, somente sucateiros cadastrados previamente no Detran-CE podem arrematar os lotes de sucata.





Conforme o órgão, os veículos leiloados incluem somente aqueles apreendidos até julho de 2020, “que já estavam em procedimento de leilão, removidos para o pátio do Leiloeiro Oficial”.





Durante a visita presencial desta quarta-feira, é necessário seguir os protocolos sanitários vigentes, como o uso de máscaras e o distanciamento social.





CRONOGRAMA





A partir de 30 de julho deste ano, os participantes que adquiriram lotes no leilão devem comparecer ao Detran-CE a fim de realizar os procedimentos necessários, desde a emissão e pagamento das taxas, até a vistoria e transferência.

SERVIÇO





Data: 20 e 21 de maio de 2021

Visitação presencial: Somente dia 19, na Rua Ademar Paula, 1000, bairro Castelão

Participação: Necessário realizar o cadastro no site www.montenegroleiloes.com.br

Mais informações: (85) 3066 8282.