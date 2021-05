Fazendeiro é preso suspeito de estuprar filho de funcionários

Um fazendeiro de 65 anos foi preso suspeito de estuprar o filho de um casal de funcionários. O caso aconteceu no município de Piranhas, em Goiás.





O delegado Igor Dalmy disse que a polícia chegou até o caso após a criança ter sido levada ao médico com dores nas partes íntimas. Segundo as investigações, o fazendeiro abusou do menino, que tem 7 anos, pelo menos três vezes.





– O estupro aconteceu quando ele levou o menino para a cidade e, em uma rua deserta, cometeu o crime. Como “recompensa”, o autor lhe comprou um iogurte e um suco e o levou de volta para a casa dos pais, que moravam na sua propriedade – relatou o delegado.





O nome do homem não foi divulgado. Ele foi detido na última quinta-feira (18), quando a polícia cumpriu um mandado de prisão preventiva.





Ainda de acordo com a polícia, os pais da vítima foram contratados para trabalhar na fazenda em abril. A criança começou a ser aliciada no mesmo mês.





– Ele se aproveitou dos momentos em que o pais estavam trabalhando no campo para aliciar o menino de forma clandestina para a sede da fazenda. Isso ocorreu ao menos três vezes e os pais da criança não tinham conhecimento até a elucidação do caso – contou o delegado.





O homem negou os abusos e apenas admitiu que mostrava filmes pornográficos para o menino.





Após ser interrogado, o fazendeiro foi encaminhado ao presídio de Caiapônia, onde permanece à disposição da Justiça. Além de responder pelos crimes de estupro de vulnerável e exibição de material pornográfico à criança, o suspeito também será indiciado por posse ilegal de arma de fogo e maus-tratos aos animais, segundo informações do portal G1.