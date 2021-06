Com forte valorização do Real, Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez em 1 ano

O dólar fechou em queda nesta terça-feira (22), abaixo do patamar de R$ 5 pela primeira vez em mais de um ano, pressionado pela percepção de uma política monetária mais dura no Brasil e mais afrouxada nos Estados Unidos, combinação que pode atrair liquidez para o mercado doméstico.





A moeda norte-americana recuou 1,12%, cotada a R$ 4,9661. Veja mais cotações. É o menor patamar de fechamento desde 10 de junho de 2020 (R$ 4,9334), data que também marca a última vez que o dólar fechou abaixo de R$ 5.





Na segunda-feira, o dólar recuou 0,92%, a R$ 5,0222. Com o resultado desta terça, a moeda norte-americana passou a acumular queda de 4,94% no mês e de 4,26% no ano.





O Brasil retoma oficialmente o ritmo de crescimento e valorização da moeda.





Seria mais um caso de “DESPIORA”, segundo a grande mídia?





(Folha da República)