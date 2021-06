Concurso PM CE: veja os salários do novo edital; 2.200 vagas

O edital do concurso para a Polícia Militar do Ceará (concurso PM CE) já está com a banca organizadora em definição para o preenchimento de 2.200 vagas de níveis médio e superior.





A publicação pode ocorrer ainda em junho de 2021, conforme o anunciado pelo governador do estado, Camilo Santana. Serão 2 mil vagas para Praças (nível médio) e 200 para Oficiais (nível superior).





O adiamento da publicação ocorreu em razão dos ajustes realizados nas carreiras da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do estado do Ceará, que trouxe, inclusive novos salários.





Em fevereiro de 2020, o governo do estado do Ceará autorizou o reajuste salarial para servidores da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do estado.





Com o reajuste, soldados da Polícia Militar passarão a ganhar R$ 4.500 a partir de dezembro de 2022. Atualmente, estes profissionais ganham R$ 3.475,74. A remuneração de cabos passará de R$ 3.663,41 para R$ 4.605.





Veja maiores detalhes na tabela abaixo:





Concurso PM CE: projeto básico





A equipe de jornalismo do Direção Concursos conseguiu, com exclusividade, o acesso ao projeto básico do concurso para a Polícia Militar do estado do Ceará.





De acordo com o documento, os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:









As empresas FGV, Cebraspe e Vunesp apresentaram propostas para a realização do novo concurso. Segundo o Projeto Básico, a FCC não apresentou proposta orçamentária para a realização, ficando de fora da concorrência.





Nas últimas seleções, aplicadas em 2013 e 2016, as provas foram regidas pelas bancas Cespe e Instituto AOCP. Os cargos de oficial e soldado exigem nível médio e superior, respectivamente.





Nesses anos, foram ofertadas 200 vagas para oficias e 4.200 vagas para soldados e, dentre outros requisitos de investidura nos cargos, era (e continua sendo) exigidas altura e idade mínima e máxima.









Resumo





Situação: edital iminente

Banca: indefinida

Vagas: 2.200

Cargos: Oficial e Soldado

Escolaridade: níveis superior e médio

Salários: até R$ 4,5 mil

Oficial Link dos últimos editais: Soldado





Fonte: Direção Concursos