Guarany de Sobral estreia na Série D contra o Paragominas/PA buscando melhorar relação com a torcida

Com o rebaixamento no Campeonato Cearense e a goleada sofrida na primeira fase da Copa do Brasil, o Guarany de Sobral buscará tentar salvar o calendário do ano que vem e melhorar sua relação com a torcida durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro que começará hoje (5). A equipe está no grupo A2, que ainda conta ainda com Paragominas/PA, Moto Club/MA, Imperatriz/MA, Juventude Samas/MA, 4 de Julho/PI, Palmas/TO e Tocantinópolis/TO.





Treinando há 1 mês, o Cacique do Vale está renovado para a competição. A comissão técnica segue com o treinador Vladimir de Jesus e o auxiliar Wanderley Mesquita, que promoveram durante os meses de abril e maio a realização de avaliações técnicas para jovens de Sobral e toda a região norte do Ceará. De 1500 atletas avaliados ficaram 12, que se juntaram ao restante do elenco contratado para a disputa do campeonato nacional.





Os remanescentes são figurinhas carimbadas. O lateral direito Zé Augusto, o meia Denilson e o atacante Iury Tanque, que marcou o único gol do Bugre em Copas do Brasil permaneceram no grupo para a Série D. Uma das promessas do Bugre para esta competição, o atacante Lussandro Papel, sofreu uma fratura no pé durante uma das sessões de treinos e ficará de fora da primeira fase do campeonato.





Durante a pré-temporada, o Guarany realizou três amistosos e venceu todos. O primeiro foi contra o Corinthians de Santa Quitéria (3x0), o segundo contra a Seleção de Cariré (2x0) e o último contra o Groaíras Alto City (3x1). Os gols dos amistosos foram marcados por Lussandro Papel (3x), Alex Maranhão, Raí, Denilson, Hulk e Daniel Passira.





Confira o elenco de jogadores aptos a disputarem a Série D de 2021 pelo Guarany:





GOLEIROS - Théo, Célio e Otávio

DEFENSORES - Alex Maranhão, Airton Junior, Lucas Manso, Ryan, Alesandro, Zé Augusto, Mattheus, João Carlos e João Gabriel

VOLANTES - Iago Emanuel, Danilo Cirqueira, Eusébio, Dhesley e Sávio Jaibaras

MEIAS - Raí, Rivaldo, Denilson, Di María e Aricrys

ATACANTES - Iury Tanque, Hulk, Daniel Passira, Lussandro Papel, Wesley e Oliveira





Às 15:00 deste sábado (5), o Guarany de Sobral estreia contra o Paragominas/PA, no Estádio do Junco, no interior do Ceará. A partida terá transmissão da Equipe Amigos da Bola através do Sobral Portal de Notícias, no facebook, youtube e site, e na Rádio Coqueiros Fm 95,3. A partir das 14:00 estaremos AO VIVO direto do Juncão.





Provável escalação do Guarany para o jogo de hoje: Théo; Zé Augusto, Lucas Manso, Airton Junior e Mattheus; Iago Emanuel, Denilson e Raí; Hulk, Oliveira e Daniel Passira / Téc.: Vladimir de Jesus.





