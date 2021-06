Mercado Público de Sobral passa a funcionar também no horário da tarde a partir de hoje (17)

O Mercado Público de Sobral, administrado pela Prefeitura de Sobral por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), passa a funcionar no horário da tarde partir desta quinta-feira (17/06).





O equipamento foi reaberto na primeira semana de junho com medidas de segurança para frequentadores e permissionários. Com o novo horário de funcionamento, ações de prevenção contra a proliferação do coronavírus seguem obrigatórias no interior do Mercado Público, entre elas o uso de máscaras e a aferição da temperatura na entrada do local.





O limite definido para o número de pessoas em cada setor continua sendo de 80 clientes no setor de confecções; 50 no setor de carnes, peixes e frangos; e 150 no setor de hortifruti.





(ASCOM PMS)