Depois de 16 anos em construção Vila Olímpica de Sobral é, enfim, inaugurada

A demora e os gastos repercutem nas mídias nacionais.

Iniciada no dia 30 de setembro de 2005, na gestão do então prefeito Leônidas Cristino, a Vila Olímpica de Sobral, que recebe de forma ilegal o nome do ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, foi inaugurada nesta terça-feira (12/10), depois de 16 anos de atraso. Pela Constituição Brasileira é vedada em obras públicas “constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos”.

Com área total de 60.899,20m2 e custo inicial de R$ 6 milhões, o equipamento teria prazo de entrega de cinco meses. Envolto a polêmicas, a Vila Olímpica de Sobral foi manchete nas principais mídias nacionais, por causa da demorada e dos gastos. Com recursos municipal, estadual e federal, em janeiro de 2011, com cinco anos de construção, já havia sido gasto na obra cerca de R$ 5 milhões, 77% do orçamento inicial. A empresa responsável pela obra era a Tecnologia em Construções Ltda – Tecnocon.





De acordo com o Boletim Municipal de Sobral, publicado dia 3 de outubro de 2005, “o projeto da Vila Olímpica consta de uma estrutura de padrão internacional, com salão de recepção, bloco de alojamentos, bloco pedagógico e cozinha/refeitório, suporte para administração, hospedagem e salas de formação teórica dos atletas. Para o desenvolvimento das atividades esportivas a Vila Olímpica terá uma piscina olímpica, um ginásio poliesportivo coberto, com arquibancadas e vestiários, e pista de atletismo, além do estádio de honra, com dimensões oficiais”.

Leônidas Cristino, seis anos depois de iniciar a obra, deixou o cargo de prefeito de Sobral para assumir o Ministério dos Portos, no governo de Dilma Rousseff, em dezembro de 2011. Seu sucessor Veveu Arruda, classificou a obra como “ousada” e acrescentou que seria “uma alternativa caso o Rio de Janeiro não comporte os Jogos Olímpicos de 2016”. Em Janeiro de 2019, já na gestão do então prefeito Ivo Gomes, irmão do homenageado, Ciro Gomes, com a deterioração do equipamento devido ao abandono da obra foi necessário fazer licitação para a reforma das piscinas com valor de R$ 628.516,38.

Para a inauguração estão previstos, segundo informa a Prefeitura, atividades como aulão de ginástica e ritmos, apresentação de malabares, perna de pau e lutas (capoeira e karatê), contação de história, pintura corporal e em gesso, oficinas e recreação, além de mini-torneios de natação, handebol, basquetebol e atletismo. A Prefeitura espera que a Vila Olímpica atenda com qualidade a população nas modalidades de atletismo, jiu-jitsu, karatê, voleibol, vôlei de praia, futsal, futebol, basquetebol, tênis de mesa e natação, além de sediar campeonatos e aulas do projeto Ativa Sobral, que desenvolve atividades físicas e de lazer (treino funcional, dança, caminhada e corrida).





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso