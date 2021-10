Alcolumbre quer travar sabatina de Mendonça até 2023, diz CNN

O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado em 13 julho pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio de Mello no Supremo Tribunal Federal. Ele, no entanto, pode ter que esperar muito mais pelo primeiro passo para ingressar na Corte. De acordo com a CNN Brasil, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pretende “travar” a sabatina até 2023.





Como presidente da CCJ, Alcolumbre é o responsável por definir quando o procedimento irá ocorrer. A sabatina é o primeiro passo para o indicado poder entrar no Supremo, sendo o segundo passo uma votação pelo plenário do Senado.





De acordo com a emissora, Alcolumbre tem dito a aliados que pretende segurar a sabatina de André Mendonça até depois do próximo ano. A ideia, segundo o veículo, é travar o procedimento para que a vaga deixada por Marco Aurélio de Mello seja ocupada por alguém indicado pelo próximo presidente.





As manifestações do senador ocorrem após o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, negar um pedido apresentado por senadores para “obrigar” Alcolumbre a marcar a sabatina. (Pleno News)