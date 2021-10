Pai sai em defesa do jogador após suposto áudio de Galvão: "Idiota não. Neymar é um herói sem mentiras"

Depois de declarar em entrevista que a Copa do Mundo de 2022 seria a última de sua carreira, Neymar virou o centro das atenções na internet. O craque brasileiro disse estar cansado mentalmente, e recebeu o apoio de internautas e comentaristas, como Caio Ribeiro. Dessa vez, o pai do jogador usou as redes sociais para desabafar após um áudio vazado do Grupo Globo captar alguém - supostamente Galvão Bueno - chamando Neymar de "idiota".





No texto publicado no Instagram, o pai do camisa 10 responde cobranças veiculadas na imprensa. Além do suposto xingamento do narrador da Globo, as aspas de Neto, que chamou Neymar de 'mimado' em um programa da Band, foram citadas na postagem.





Neymar pai ainda pediu 'respeito pelo ser humano', e disse que o filho é 'um herói sem mentiras, que enfrenta sua história de frente'.





- Mascarado, mimado, cai-cai e agora idiota. Os três primeiros adjetivos não nos incomodam, silenciar sempre foi, talvez, a melhor resposta. Mas quero falar sobre o 'mascarado'. Sim, ele usa máscara. Máscara da prevenção, do protocolo, da saúde e o que mais falarem desses novos tempos. Mas ele é meu ídolo, de muitos brasileiros e de outras nações - começou.





- Ontem, meu filho posou para foto ao lado de uma criança, colou seu rosto no dele, mesmo se arriscando a ser criticado por tirar a máscara. (...) Cadê o respeito pelo ser humano, pela foto eterna em uma vida efêmera? a oportunidade única de um fã? - completou Neymar pai.





- É, meu filho é mascarado e o que você mais quiser. Mas idiota? Não! Ele é o herói. Um herói sem mentiras, que enfrenta a sua história de frente, sem buscar atalhos covardes, sem ser traiçoeiro. Vamos em frente filho. Tenho orgulho demais de você! - concluiu.





O pai do jogador não foi o único a rebater o xingamento vazado após o empate sem gols da Seleção Brasileira contra a Colômbia. Rafaella Santos, irmã de Neymar, usou os stories do Instagram para rebater Galvão e questionar se o 'idiota' seria o narrador ou o jogador.





(Yahoo)